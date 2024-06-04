Eczacıbaşı Dynavit, kaptan Simge Aköz’le sözleşme yeniledi

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Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün sembolü haline gelen, takımımızın kaptanı ve Türk Milli Takımımızın başarılı liberosu Simge’yle 2026-2027 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

1991 yılında Samsun’da doğan Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.