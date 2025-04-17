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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'e set vermedi!

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#Eczacıbaşı#Galatasaray#Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikine set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 18:23

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Pazar günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda saat 15.30'da yapılacak

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz)

Setler: 14-25, 12-25, 14-25

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)

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#Eczacıbaşı#Galatasaray#Voleybol

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