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Eczacıbaşı Dynavit finalde! Gözler VakıfBank'ta...

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#2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit finalde Gözler VakıfBankta...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 11:37

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Dentil Praia'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Eczacıbaşı Dynavit, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda yarı final maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30’da karşı karşıya gelecek.

VakıfBank'ın yarı final maçını kazanması halinde bu turnuvada ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)

ECZACIBAŞI Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)

DENTİL PRAİA: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)

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SETLER: 25-16, 25-12, 25-27, 25-22

SÜRE: 78 dakika

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#2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol

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