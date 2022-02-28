Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barış müzakerelerinde ilk tur sona erdi Peş peşe açıklamalarBarış müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Peş peşe açıklamalar#RUSYA
FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...#FIFA
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
HABERLERSpor Arena Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

#Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj Maçı#Seoanasayfa
Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçı ne zaman İşte müsabakadan bilgiler

Temsilimiz Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahada olacak. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçı ne zaman?

Haberin Devamı

Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçı için nefesler tutuldu. Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj maçından son bilgiler...

Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması 1 Mart'ta saat 18.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, evinde oynayacağı ikinci maçı da kazanıp adını finale yazdırmak istiyor.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, “Kendi ligimizde galibiyetle döndüğümüz Kuzeyboru deplasmanından sonraki gün yarı final karşılaşmasına çıkacağız. Yarı final ilk maçımızda rakibimize karşı üstün bir oyun sergiledik. Evimizde aynı şekilde oynayıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eczacıbaşı Dynavit-CSM Volei Alba Blaj Maçı#Seoanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu