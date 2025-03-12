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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak

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#Eczacıbaşı Dynavit#CEV Şampiyonlar Ligi#Numia Vero Volley
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Liginde Numia Vero Volleyi ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:26

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley ile karşı karşıya gelecke.

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Perşembe günü İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Belçikalı Wim Cambre ve Almanyalı Benedikt Geukes hakem ikilisi yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Numia Vero Volley'e 3-0 yenildi.

Mücadelede tur atlayan ekip, dörtlü finale kalacak ve yarı finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco ile Polonya temsilcisi Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

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#Eczacıbaşı Dynavit#CEV Şampiyonlar Ligi#Numia Vero Volley

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