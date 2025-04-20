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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

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#Eczacıbaşı Dynavit#Galatasaray#Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 19:32

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek ligi 3. sırada tamamladı.

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 Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 3. sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10

Süre: 124 dakika (23, 31, 23, 29, 18)

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#Eczacıbaşı Dynavit#Galatasaray#Sultanlar Ligi

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