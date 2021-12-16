Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’nda çeyrek finalde

İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak. Eczacıbaşı Dynavit’te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.
CALCİT KAMNİK: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.
SETLER: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)
SÜRE: 65 dakika (21’, 22’, 22’)