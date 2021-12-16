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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’nda çeyrek finalde

#Eczacıbaşı#CEV#Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’nda çeyrek finalde

CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya’nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi.

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İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak. Eczacıbaşı Dynavit’te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.

CALCİT KAMNİK: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.

SETLER: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

SÜRE: 65 dakika (21’, 22’, 22’)

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