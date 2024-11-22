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Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 4 sette devirdi!

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#Eczacıbaşı#Voleybol#Beşiktaş
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaşı 4 sette devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 20:58

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Derya Güç, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin,Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Stevanovic (Simge Aköz, Gray, Jack, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25

Süre: 114 dakika (25, 34, 32, 23)

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#Eczacıbaşı#Voleybol#Beşiktaş

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