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Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı! Fenerbahçe Medicana...

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#Eczacıbaşı Dynavit#XA Sigorta Kupa Voley Kadınlar#Fenerbahçe Medicana
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı Fenerbahçe Medicana...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 22:24

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de V. Bank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı.

ECZACIBAŞI DYNAVİT'İN FİNALDEKİ RAKİBİ FENERBAHÇE 

AXA Sigorta Kupa Voley Final Karşılaşması cumartesi günü 16.00’da İzmir Halkapınar Spor Kompleksinde oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi ise Fenerbahçe Medicana olacak.

Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz

V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10

Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)

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#Eczacıbaşı Dynavit#XA Sigorta Kupa Voley Kadınlar#Fenerbahçe Medicana

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