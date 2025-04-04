Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı! Fenerbahçe Medicana...

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Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı.
ECZACIBAŞI DYNAVİT'İN FİNALDEKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
AXA Sigorta Kupa Voley Final Karşılaşması cumartesi günü 16.00’da İzmir Halkapınar Spor Kompleksinde oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi ise Fenerbahçe Medicana olacak.
Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz
V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya
Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10
Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)