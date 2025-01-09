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Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa'da 5'te 5 yaptı!

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#Eczacıbaşı#CEV#Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit, Avrupada 5te 5 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 23:18

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi. Temsilcimiz, 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

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CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi.
Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.

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#Eczacıbaşı#CEV#Voleybol

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