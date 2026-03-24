Eczacıbaşı 3-1 Fenerbahçe maç özeti (Voleybol Kadınlar Kupa Voley yarı final maçı)

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 21:41

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşma, Eczacıbaşı Dynavit'in peş peşe bulduğu üç sayıyla başladı. Vargas'ın servislerle aldığı sayılara blok sayılarıyla karşılık veren turuncu-beyazlı ekip, setin ortasına 3 sayılık avantajla girdi: 9-12. Vargas'ın smaç sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Medicana, 20-20'de skora eşitlik getirdi. Son bölümde manşet hatası yapan sarı-lacivertliler karşısında Eczacıbaşı Dynavit, iyi servis atarak seti 25-22 aldı ve 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit'in iyi hücumlarına karşın Fenerbahçe Medicana, serviste çok fazla hata yaptı. Ebrar Karakurt'un etkili servisleriyle Eczacıbaşı Dynavit 5 sayılık üstünlük yakaladı: 10-15. Fenerbahçe'nin hücumda bloklara takılmasıyla Eczacıbaşı Dynavit, farkı açmaya başladı ve seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Fenerbahçe Medicana, etkili smaç hücumlarıyla setin ortasına 12-10 üstün girdi. Üçlü hücum turunu iyi değerlendiren Eczacıbaşı Dynavit, blok sayılarıyla 16-15 öne geçti. Eda Erdem'in blok sayıları ve etkili servisleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Medicana, seti 25-22 aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Son sette Fenerbahçe Medicana, 3 sayılık farkı koruyamadı ve Stysiak'ın servisleri sırasında Eczacıbaşı Dynavit skorda eşitliği sağladı: 7-7. Karşılıklı sayılarla devam eden setin ilerleyen bölümlerinde Vargas'ın etkili servisiyle sarı-lacivertliler, farkı 4'e çıkardı: 18-14. Sergilediği etkili oyunla Eczacıbaşı Dynavit, 4 sayılık seriyle skorda eşitliği sağladı: 18-18. Karşılıklı hataların yapıldığı setin son bölümünde skorda eşitlik bozulmadı: 22-22. Uzayan sette Eczacıbaşı Dynavit, blok sayısıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da oynanacak finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da takip etti.

 

