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Ecmel Sarıalioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu biyografi bilgileri

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Ecmel Sarıalioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 16:52

Ecmel Sarıalioğlu kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Sarıalioğlu, ailesiyle birlikte Karabük'e ve daha sonra İstanbul'a taşınmıştır. Nakliye ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir iş insanı olan Sarıalioğlu, spor dünyasında da tanınmaktadır. Bakırköyspor'da yöneticilik yapmış ve İstanbulspor Kulübü Başkanı olarak görev almıştır. Peki, Ecmel Sarıalioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Ecmel Sarıalioğlu, iş dünyasında ve spor yönetiminde önemli roller üstlenmiş bir isimdir. İstanbulspor Başkanı olarak bilinen Sarıalioğlu, kariyerinde nakliye ve inşaat sektörlerinde de faaliyet göstermiştir. Peki, Ecmel Sarıalioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ECMEL SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. Henüz üç yaşındayken ailesiyle birlikte Karabük'e, on yaşındayken ise İstanbul'a taşınmıştır. Ailesinin demir-çelik nakliye ve ticaret işleriyle uğraştığı bir ortamda büyümüştür. Eğitim ve iş hayatını İstanbul'da sürdüren Sarıalioğlu, İstanbulspor Kulübü Başkanı olarak spor dünyasında da tanınmaktadır.

ECMEL SARIALİOĞLU KARİYERİ

Ecmel Sarıalioğlu, iş hayatında nakliye ve inşaat sektörlerinde çeşitli yatırımlar yapmıştır. Spor yönetimindeki deneyimi ise Bakırköyspor'da yöneticilik yaparak başlamış, daha sonra İstanbulspor Kulübü Başkanlığı'na kadar yükselmiştir. 2023 yılında İstanbulspor ve Trabzonspor arasında oynanan bir maçta, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekme kararı almasıyla dikkat çekmiştir​

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