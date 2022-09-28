Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ecmel Faik Sarıalioğlu'nden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a: 150-200 milyon ile başaramadınız

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulspor#Ecmel Faik Sarıalioğlu#Süper Lig
Ecmel Faik Sarıalioğlunden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırıma: 150-200 milyon ile başaramadınız
Murat Fevzi Tanırlı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, geçen sezon 200 milyon lira harcayan kulüplerin yapamadığını, 40 milyonluk bütçeyle başardıklarını söyledi.

Haberin Devamı

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig’e yükseldikten sonra ilk röportajını Hürriyet’e verdi.

Gözden Kaçmasın

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arenaya konuştu Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhanda %50 gerçeği...İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhan'da %50 gerçeği... Haberi Görüntüle

Süper Lig'e toplamda 40 milyon TL harcayarak çıktıklarını söyleyen Sarıalioğlu, geçen sezon “İstanbulspor’un taraftarı yok, parası yok ve bu yönetim anlayışıyla Süper Lig’e çıksa da düşer.” açıklamasını yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a yanıt verdi.

Toplamda 40 milyon TL'lik bütçeyle Süper Lig'e çıktıklarını kaydeden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yüksel Yıldırım sevdiğim, çok takdir ettiğim ve spor camiasında sayısının artmasını dilediğim iş insanlarından biridir. Yaptığı iş de dünya çapında. Sorunuzun cevabına gelecek olursak; Sezon içerisinde sadece 27 milyon lira harcayarak şampiyon olduk ve Süper Lig’e çıktık. Şampiyonluk primlerimizle beraber harcamalarımız her şey dahil 40 milyon liraya ulaştı. Tabii ki birileri düşecek, birileri çıkacak. Futbolun doğası bu. Bu sezon düşebiliriz, düşmenin en büyük adaylarından da gösterilebiliriz. Ama biz buraya her şey dahil 40 milyon TL harcayarak çıkmayı başardık. Sizler 150-200 milyon TL harcayarak bu başarıyı sağlayamıyorsanız bu bizim sorunumuz değil. Bizler iş adamlığınızı nasıl takdir ediyorsak, bu onurlu yürüyüşümüzde sizler ve sizin gibi düşünenlerin de bizi takdir etmesini bekleriz. Sizi seviyoruz. Bizim taraftarımız yoksa bu bizim kabahatimiz değil. Mesela, Yüksel Başkan kendi taraftarına İstanbulspor’un ikinci takımları olmasını önerebilir. Ve bunu bütün taraftarı olan takımlara söylüyorum. Takım tutmayanların ilk, takımı olan taraftarların da ikinci takımı olmak istiyoruz. Her kulüp başkanımız taraftarına böyle seslenebilir, bizce hiçbir sakıncası yok. Ayrıca belki de öyle sponsorlarla anlaşma yapacağız ki, kulübümüzün geleceğini teminat altına alacağız. Projelerimiz var. Belki diğer kulüpler kadar taraftarımız ve harcayabileceğimiz büyük bütçelerimiz olmasa da biz yönetim anlayışımızla bu büyük başarıyı elde ettk. İngilizlerin de dediği gibi; It is too good to be true." açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın

Sergen Yalçının yardımcısı Murat Şahinden A Milli Takım ve Hull City yanıtıSergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den A Milli Takım ve Hull City yanıtı! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbulspor#Ecmel Faik Sarıalioğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arenaya konuştu Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhanda %50 gerçeği... Türkiyede en çok konuşulan isim olacak...

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhan'da %50 gerçeği... "Türkiye'de en çok konuşulan isim olacak..."

#İstanbulspor
BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arenaya konuştu Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhanda %50 gerçeği... Türkiyede en çok konuşulan isim olacak...

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhan'da %50 gerçeği... "Türkiye'de en çok konuşulan isim olacak..."

#İstanbulspor
BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma