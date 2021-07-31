Ecem Güzel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ecem Güzel 23 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Laser Radial sınıfında uzmanlaşmış Türk yelkencidir. Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir . Güzel, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışmaktadır.

Marmara Üniversitesi'nde spor yönetimi öğrencisi olan Güzel'in annesi Alev Özdinçer, mali müşavir ve yelken hakemidir.

Ecem Güzel, 10 yaşında Bodrum'da bir yaz tatili sırasında yelkenle ilgilenmeye başladı. Annesinin kredi çekerek yazdırdığı yelken kursuna katıldı. Optimist botun gençlere yönelik bir tip olduğunu öğrenmiş ve yaşının küçük olması nedeniyle bu sınıfta yelken açmaya başlamıştır.