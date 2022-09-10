Ebru Şahin'den dikkat çeken hareket! Önce paylaşıp sonra sildi

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa'ya uzatma sonucu 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızlarından Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den sert bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Milli Takım'la ilgili eleştirel bir paylaşım yapan Ebru Şahin, "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet" ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

Ebru Şahin bir süre sonra bu paylaşımı silerek sosyal medya hesabından kaldırdı.

İşte o paylaşım

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