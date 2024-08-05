Ebrar’ı unutmamızın ve sistemsizliğin faturası

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Hangi mekanizmayla, hangi sistemle oynadığımızı veya oynamamız gerektiğini unuttuğumuz bir maçtı. Ortalık karmakarışık. Bir sistemin olması için önce bir karmaşanın olması gerekir. Bu normal. Ancak karmaşanın olduğu yer, durum, zaman şu anda çok yanlış. Takım ilk toplandığında olur bu. Hazırlık maçlarında, verimli antrenmanlarla yavaş yavaş oturur her şey. Ama maalesef takımı tanıdığını düşünen Santarelli; hazırlık sürecinde yapmamız gerekenleri, İtalya gibi bir takıma karşı yapmaya çalışınca durum ortada!

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BÖYLE BiR KAOSU YÖNETEMEZSiN

Kafasındaki kaos maalesef oyuncularımıza da sirayet etmiş gözüküyor. Şurası artık daha da net, bizim belimizi büken sadece sakatlıklar değil sağlam oyuncularımız üzerinden de kurulamamış bir sistem yani sistemsizlik! Hollanda ve Dominik maçlarında rakip takımların voleybol yetisi bu kaosu taşımamıza yetti. Tam bir takım oyunuyla, takım kimliğiyle pasör dahil 6 oyuncusundan sonuna kadar verim alan İtalya’ya karşı bu kaosu yönetmek hiç kolay değildi ve yönetemedik. Sonuç 3-0!

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UNUTTUĞUMUZ YERDEN VURDULAR

Bizim takımın en güçlü hücum silahları Vargas ve Ebrar! Vargas’ın üzerinden tek tabanca gitmek yetmiyor artık. Ebrar gibi bir oyuncuyu kazanmak için daha çok çaba sarfetmek yerine, bu seviyedeki maçlarda kenarda tutarak maçı kazanabileceğimizi düşünmek tam bir hayal. Ebrar’ı unuttuğumuz yerden vuruyorlar bize. Pasörlerimizle orta oyuncularımız arasındaki uyumsuzluk da oyunu yaymamızı engelleyen diğer bir faktör.

DEFANS DEĞiL GÜÇ KONUŞUYOR

Sadece defans kazandırsaydı Japonya gibi dünyanın en iyi savunma yapan takımı gruptan elenip gitmezdi. Defans elbette yapalım, manşet elbette iyi alalım ama topa vuran oyuncun yoksa Olimpiyat arenasında da maalesef yerin olmuyor. Sırada çeyrek finaller var. İtalya karşısındaki oyun, takım kimliğimizi bulamadığımızın en büyük göstergesi oldu. Umut ederim ki kafamızı bir an önce toparlar ve gerçek takım hüviyetiyle, saldırgan, agresif, kararlı bir hâle dönebiliriz. Coşku da yoksa işimiz giderek zorlaşır.

SULTANLAR’IN RAKiBi ÇiN

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde, A Grubu birincisi Çin ile eşleşti. Filenin Sultanları, Çin ile yarın yarı final için karşılaşacak.