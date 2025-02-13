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Ebrar Karakurt'un şiddet olayı sonrası ayrılık haberi! Sezon sonunu beklemeden ayrıldı

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#Voleybol#Ebrar Karakurt#Kaliningrad
Ebrar Karakurtun şiddet olayı sonrası ayrılık haberi Sezon sonunu beklemeden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 13:46

A Milli Voleybol Takımımızın yıldızı isimlerinden biri olan ve Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Yulia Brovkina'ya saldırdığı ve arabasını parçaladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan bu olayın ardından flaş bir gelişme yaşandı.

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Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen ve gelecek sezon Eczacıbaşı'na transfer olacağı iddia edilen Ebrar Karakurt hakkında bomba iddialara ortaya atılmıştı.

FİZİKSEL SALDIRI İDDİALARI
Fanatik'in derlediği habere göre, Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Yulia Brovkina ile antrenmanda ciddi bir tartışma yaşadığı, bu tartışma soyunma odasına da taşındığı, Karakurt'un fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

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ARABASINI PARÇALADI
Arkadaşlarının araya girmesine rağmen öfkesi geçmeyen Karakurt'un ardından spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'ya ait araca büyük bir zarar verdiği belirtilirken, güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler takım içinde büyük bir krize neden olduğu gelen dedikodular arasındaydı.

Ebrar Karakurtun şiddet olayı sonrası ayrılık haberi Sezon sonunu beklemeden ayrıldı

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İKİNCİ LİGE GÖNDERİLDİ
Bu yaşananların ardından Karakurt'n kulüp başkanına 'Ya o, ya ben' diyerek ültimatom verdi. Bu sezon sonunda ayrılacak olmasına rağmen bu sezonki şampiyonluk hedeflerinde Ebrar'ı önemli bir parça olarak gören takım yönetiminin Brovkina'nın Rusya 2. ligi olan Vischaya Liga A'da mücadele eden ikinci takımla oynamasına karar verdiği söylenmişti.

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TAKIMDAN AYRILDI
Volley News tarafından aktarılan bilgilere göre; Yulia Brovkina, Lokomotiv Kaliningrad'dan sezon sonunu beklemeden ayrıldı. Rus ekibi Zarechie Odintsovo'nun Yulia Brovkina'nın Kaliningrad ile olan sözleşmesini kırdırdığı aktarıldı. Zarechie'nin Rus voleybolcu ile sağladığı anlaşmanın gelecek sezonu da kapsamasının beklendiği belirtildi.

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#Voleybol#Ebrar Karakurt#Kaliningrad

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