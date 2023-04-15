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CEV Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Burhan Felek'te EczacÄ±baÅŸÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸan Ä°talyan kulÃ¼p Igor Gorgonzola Novara'nÄ±n 19 yaÅŸÄ±ndaki sporcusu Julia Ituma, gece saatlerinde kaldÄ±klarÄ± otelin penceresinden aÅŸaÄŸÄ± atlayarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

OTELÄ°N Ã–NÃœNDE Ã–LÃœ BULUNDU

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ä°talyan ekibi Burhan Felek Spor Salonuâ€™nun yanÄ±ndaki otelde konakladÄ±. Otelin Ã¶nÃ¼nde sabah 05.30 sÄ±ralarÄ±nda Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri, Itumaâ€™nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Nijerya asÄ±llÄ± Ä°talyan voleybolcunun 6. katta bulunan odasÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

OTEL KORÄ°DORUNDA SON GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° VE TAKIMINA SON MESAJ...

Julia Ituma'nÄ±n saat 22:30 - 23:50 arasÄ±nda odasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu koridorda bir yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼, odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yere oturup bir sÃ¼re Ã¼zgÃ¼n ÅŸekilde durduÄŸu ve ardÄ±ndan da odasÄ±na girdiÄŸi gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã–ÄŸrenilen bilgilere gÃ¶re, Julia Ituma maÃ§tan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasÄ±nda koridorda telefonla konuÅŸtu. KaldÄ±ÄŸÄ± odanÄ±n Ã¶nÃ¼nde dalgÄ±n ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceli bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±k bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasÄ±na girdi. Ituma ardÄ±ndan odadaki FransÄ±z camlarÄ± aÃ§Ä±p gerildikten sonra ileri doÄŸru sÄ±Ã§rayarak pencereden atladÄ±. Ituma, binanÄ±n altÄ±nda bulunan tenteye Ã§arpmadan yere dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Gece boyunca takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na ve baÅŸantrenÃ¶re hiÃ§ iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Itumaâ€™nÄ±n kendisini camdan atmadan Ã¶nce takÄ±mÄ±n ortak WhatsApp grubuna â€˜Good byy (HoÅŸÃ§a kalÄ±n)â€™ yazdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

EBRAR KARAKURT'TAN DUYGUSAL PAYLAÅžIM

Novara formasÄ± giyen milli voleybolcumuz EBRAR KARAKURT, Julia Ituma iÃ§in dÃ¼n akÅŸam ilk kez bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. TakÄ±mÄ±yla birlikte dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'dan ayrÄ±lan Ebrar, Ituma ile sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p; "AÅŸkÄ±m Titu... KeÅŸke sana bir kez daha sarÄ±labilseydim. Her zaman kalbimde olacaksÄ±n. Huzur iÃ§inde yat" ifadelerini kullandÄ±.

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