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Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a cevap: 'Evimize bekleriz'

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#Barış Alper Yılmaz#Ebrar Karakurt#GALATASARAY
Ebrar Karakurttan Barış Alper Yılmaza cevap: Evimize bekleriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:32

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı evinde 2-1 ile geçtiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barış Alper Yılmaz'a yanıt milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinde aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Barış Alper paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalpler yer aldı.

Ebrar Karakurttan Barış Alper Yılmaza cevap: Evimize bekleriz

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.

 

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#Barış Alper Yılmaz#Ebrar Karakurt#GALATASARAY

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