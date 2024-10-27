Ebrar Karakurt'a skandal hareket! Milli voleybolcu çileden çıktı: Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık

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Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Dinamo Metar ile oynadıkları karşılaşmada rakip takım başantrenörünün yaptığı skandal harekete isyan etti.

Ebrar Karakurt'un forma giydiği Kaliningrad, Dinamo Metar'ı setlerde 3-2 mağlup ederken Ebrar Karakurt maçta 25 sayı ve 5 blok ile oynadı.

Mücadelede Dinamo Metar'ın başantrenörünün yaptığı skandal hareket ise Rusya'da gündem oldu.

Ebrar Karakurt’un aldığı sayı sonrası sevincine sinirlenen Dinamo Metar başantrenörü, önce milli oyuncuyu hakeme şikayet etti.

Şikayetin ardından su şişesini alan Dinamo Metar başantrenörü, Ebrar Karakurt'un hücum ettiği bölgeye su döktü.

Dinamo Metar başantrenörü, milli voleybolcunun kayarak sakatlanmasına sebebiyet verecek skandal hareketi sonrası oyundan atıldı.

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Skandal hareketin ardından Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık. Bunu asla kabul etmiyorum... Voleybol sporuna yakışmayan bu hareketten dolayı karşı takım hocasını kınıyorum. Söylenecek çok şey yok. Bir takımın koçu olduğun için bunu yapamazsın! Umarım hak ettiği cezayı alır. İnsanlar kadın sporculara saygı duymayı öğrenmeli! Çünkü burada tek gördüğüm saygısızlık. ve bu çok üzücü"