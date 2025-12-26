×
Ebrar Karakurt'a sert sözler! 'Çok düşük seviyede'

#Ebrar Karakurt#Voleybol#Eczacıbaşı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 12:45

Brezilyalı voleybolcu Thaisa, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı voleybolcu Thaisa, katıldığı bir programda Ebrar Karakurt’un, servisi atmadan önce yaptığı kısa duraksamaya ilişkin açıklamada bulundu ve şu sözleri söyledi:

"BU KIZ HAKKINDA YORUM YAPMAYI BİLE SEVMİYORUM"

"Bu kız beni hiç şaşırtmıyor. Yaptığı hiçbir şey; ne olumlu ne de olumsuz. Gerçi genelde sadece olumsuz, değil mi? Beni hiç şaşırtmıyor, çünkü o kadar düşük seviyede ki. Çok tuhaf bir duygusal sorunu olmalı, çünkü bu normal değil. Bu duraklama çok kötü. Ama bunu strateji olarak kullananlar var. Biraz kirli bir strateji, ama strateji. Bu kız hakkında yorum yapmayı bile sevmiyorum."

