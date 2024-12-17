×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ebrar Karakurt#Voleybol
Ebrar Karakurt, Türkiyeye dönüyor Yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 18:53

Kariyerine Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'da devam eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haberin Devamı

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Kariyerini Rusya'da sürdüren Ebrar Karakurt, Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e imza atacağını duyurdu.

TRT Spor'da konuşan Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Ebrar Karakurt#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!