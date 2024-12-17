Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu

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Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Kariyerini Rusya'da sürdüren Ebrar Karakurt, Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e imza atacağını duyurdu.

TRT Spor'da konuşan Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" ifadelerini kullanmıştı.