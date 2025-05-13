Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

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İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından takımına veda etti.

Lokomotiv Kaliningrad'tan yapılan resmi açıklamada Ebrar Karakurt ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar.' ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR!

2021 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nı yolunu tutan Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

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TRT Spor Yıldız'ın haberine göre; 25 yaşındaki milli smaçörün Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'na transfer olmasının beklendiği belirtildi.