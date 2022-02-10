Ebrar Karakurt imaj değiştirdi, pembe saçlara veda etti: 'Bu yakışıklı da kimmiş, benmişim'

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt imaj değişikliğine gitti. İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen genç voleybolcu pembe saçlarına veda etti.

Saçlarını siyaha boyatan Karakurt'un yeni imajı takipçilerinden beğeni topladı.

YENİ SAÇLARI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Uzun zamandır pembe saçlarıyla büyük beğeni toplayan genç voleybolcu, saç rengini siyah yaptı. Sosyal medyada yeni imajını "Bu yakışıklı da kimmiş. Benmişim" ifadeleriyle paylaşan Karakurt, takipçilerinden tam puan aldı.





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