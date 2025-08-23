×
Futbol Haberleri

Eberechi Eze, rekor bonservisle Arsenal'de!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Arsenal#Eberechi Eze
Eberechi Eze, rekor bonservisle Arsenalde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 19:48

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi renklerine bağladı.

Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi transfer etti.

ARSENAL'İN YENİ 10 NUMARASI

Arsenal'in açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eberechi Eze, rekor bonservisle Arsenalde

ARTETA: 'HEYECAN VERİCİ'

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin Eze'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek" Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma." ifadelerini kullandı.

EZE'NİN KARİYERİ

Eze, Crystal Palace ile İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

İngiliz basınına göre 67.5 milyon pounda Londra ekibine transfer olan İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal altyapısında başladı.

SATIŞ REKORU KIRDI

Crystal Palace ise Eze'nin transferiyle "kulüp satış rekoru" kırıldığını açıkladı.

