EA’in başı hukuki davalardan kurtulmuyor

EA’in başı ise şimdi de Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve yargısıyla aynı konuda dertte. Ancak bu sefer Dinamik Zorluk Ayarının (Dynamic Difficulty Adjustment) sözde kullanımına odaklanıldı.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinde açılan bir davada; davacı Jason Zajonc, Danyael Williams ve Pranko Lozano, EA'yı patentli Dinamik Zorluk Ayarı teknolojisini EA Sports markası altındaki üç başlığın hepsinde, 2017 sürümlerine kadar (Madden NFL, FIFA ve NHL) kullanmakla suçluyor.

EA’in patentli Dinamik Zorluk Ayarı teknolojisi, yapay zekânın oyunun zorluğunu oyuncunun performansına göre anlık olarak değiştiriyor. Bu sayede oyuncunun sıkılması veya hüsrana uğrayarak oyunu bırakmasının önüne geçiliyor. Bu da doğal olarak oyuncuları daha uzun süre oyunda tutuyor. Davacılar ise bu özelliğin oyuncuların loot box ve Player Packs gibi oyun içi ürünleri almaya ittiğini, yüksek statülü ve yetenkli oyuncuların bile olması gerektiği kadar iyi oynamamasına neden olduğunu savunuyor.

Dava dosyasında EA’in bu özelliği oyunculara açıklamadan kullandığı bilgisi de yer alıyor. Davacılar, EA'in bu eylemlerinin Kaliforniya Tüketiciler İçin Yasal Çözümler Yasasını, Yanlış Reklam Yasasını, Haksız Rekabet Yasasını ihlal ettiğini ve haksız zenginleştirme olarak nitelendirildiğini söylüyor.

Davayı açan grup mahkemeden, EA’e hatalarını belirten bir reklam kampanyası dâhil olmak üzere oyun içi paralı ürünlerin yanlış sunulması ve mahkemenin yasa dışı olarak gördüğü herhangi bir uygulamayla elde edilen fonların iadesini gerçekleştirmesi için yaptırım uygulamasını istiyor.

Hollanda’da cezayla sonuçlanan eski dava ve bu dava dışında EA’in aktif olarak uğraştığı iki dava daha var. Bunlardan biri yine Amerika’da, diğeri ise Kanada’da. Amerika’daki dava, EA’in Kaliforniye eyaletinin kumar yasalarının ihlali üzerineyken Kanada’daki dava loot box aracılığıyla lisanssız, yasadışı bir oyun sistemi yürütmek üzerine devam ediyor.