EA’e karşı açılan Dinamik Zorluk Ayarı davası geri çekildi

BD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinde açılan bir davada; davacı Jason Zajonc, Danyael Williams ve Pranko Lozano, EA'yı patentli Dinamik Zorluk Ayarı teknolojisini EA Sports markası altındaki az önce belirtilen üç başlığın hepsinde, 2017 sürümlerine kadar tüm oyunlarda kullanmakla suçlamıştı.

EA’in patentli Dinamik Zorluk Ayarı teknolojisi, yapay zekânın oyunun zorluğunu oyuncunun performansına göre anlık olarak değiştiriyor. Bu sayede oyuncunun sıkılması veya hüsrana uğrayarak oyunu bırakmasının önüne geçiliyor. Bu da doğal olarak oyuncuları daha uzun süre oyunda tutuyor. Davacılar ise bu özelliğin oyuncuların loot box ve Player Packs gibi oyun içi ürünleri almaya ittiğini, yüksek statülü ve yetenekli oyuncuların bile olması gerektiği kadar iyi oynamamasına neden olduğunu savunuyor.

Dava dosyasında EA’in bu özelliği oyunculara açıklamadan kullandığı bilgisi de yer alıyordu. Davacılar, EA'in bu eylemlerinin Kaliforniya Tüketiciler İçin Yasal Çözümler Yasasını, Yanlış Reklam Yasasını, Haksız Rekabet Yasasını ihlal ettiğini ve haksız zenginleştirme olarak nitelendirildiğini söylüyordu.

EA Dinamik Zorluk Ayarı patentine sahip olduğunu kabul ederken, teknolojiyi Ultimate Team'de kullandığını reddetmişti.

EA bugün, şirketin FIFA hakkında ayrıntılı teknik bilgi paylaşması ve kendilerine mühendislerle konuşma şansı sunulmasının ardından davacıların davalarını geri çektiğini açıkladı.