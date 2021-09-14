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eSpor
Haber Giriş: 14.09.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

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EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

EA Sports, FIFA 22’de ICON serilerine gelecek efsanevi üç futbol oyuncusunu açıkladı.

EA Sports, FIFA 22 oyununda ICON serilerine gelecek yeni üç futbol oyuncusunu açıkladı. Bunlar Marcos Evangelista de Morais, Iker Casillas ve Robin van Persie. Bu üç ünlü futbolcu, oyundaki ICON serisine katılacak ve her futbolcunun üç kartı olacak. Cafu olarak da bilinen Marcos Evangelista de Morais’in 93- değere sahip RWB kartı ise şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekti bile.

Oyuna gelecek yeni kartların değerleri aşağıdaki gibi:

EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

Cafu - RWB

Base - 88

Middle - 90

Prime – 93

EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

Casillas - GK

Base - 87

Middle - 89

Prime – 92

EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

Van Persie - ST

Base - 87

Middle - 89

Prime – 91

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