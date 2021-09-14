EA Sports’a gelecek üç yeni ICON kartı

EA Sports, FIFA 22 oyununda ICON serilerine gelecek yeni üç futbol oyuncusunu açıkladı. Bunlar Marcos Evangelista de Morais, Iker Casillas ve Robin van Persie. Bu üç ünlü futbolcu, oyundaki ICON serisine katılacak ve her futbolcunun üç kartı olacak. Cafu olarak da bilinen Marcos Evangelista de Morais’in 93- değere sahip RWB kartı ise şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekti bile.

Oyuna gelecek yeni kartların değerleri aşağıdaki gibi:

Cafu - RWB

Base - 88

Middle - 90

Prime – 93

Casillas - GK

Base - 87

Middle - 89

Prime – 92

Van Persie - ST

Base - 87

Middle - 89

Prime – 91