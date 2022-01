EA Sports, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdı

Electronic Arts Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın FIFA oyunundan kaldırdı.

Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:

- Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak

- Çalık'ın FUT öğreleri artık paketlerden çıkmayacak

- Çalık'un FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek

FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı.

EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

We are deeply saddened by the passing of Ahmet Çalık.



To respectfully honor his legacy, Çalık’s FUT items price ranges will be permanently fixed at their current value.



We send our sincerest sympathies to his family and his fans all around the world.