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EA Sports, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdı

#Easports#Ahmet Çalık#Fifa Easports
EA Sports, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalıkı FIFA 22den kaldırdı

EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırdı. FIFA 22'ye giriş yapan oyuncuların karşısında Ahmet Çalık'la ilgili vefat bilgilerinin verildiği pano çıktı.

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Electronic Arts Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın FIFA oyunundan kaldırdı.

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Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:

- Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak
- Çalık'ın FUT öğreleri artık paketlerden çıkmayacak
- Çalık'un FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek

FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı.

EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

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Oyuncuların sosyal medyada paylaşımlarından birkaçı ise şu şekilde;

EA Sports, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalıkı FIFA 22den kaldırdı


EA Sports, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalıkı FIFA 22den kaldırdı


 

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#Easports#Ahmet Çalık#Fifa Easports

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