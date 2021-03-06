EA Sports ‘The Yard’ turnuvasını duyurdu

EA Sports Madden NFL ‘The Yard’ Invitational, profesyonel oyuncular ve influencerların oluşturduğu takımların mücadelesine ev sahipliği yapacak. Madden 21’in popüler oyun modu ‘The Yard’ kullanılarak gerçekleştirilecek turnuvanın gelecekte yapılması planlanan Madden Championship Series etkinliklerinde kullanılacak bir yapıda olması amaçlanıyor.



Yapılan basın açıklamasında yer alan bilgilere göre organizasyonda rekabet edecek takımlar kendi forma ve avatarlarını tasarlayabilecekler. Ayrıca turnuva, sadece bu etkinlik için özel olarak tasarlanmış arka bahçe tarzı bir Pizza Hut sanal futbol sahasında gerçekleşecek.



Madden NFL Rekabetçi Kumar Komisyon Üyesi Matt Marcou, şu açıklamalarda bulundu: “The Madden NFL ‘The Yard’ Invitational, daha önce yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor. The Yard, taraftarlara ve oyunculara takım tabanlı Madden NFL oyununun heyecanını deneyimlemek için başka bir fırsat sunan hızlı ve dinamik bir oyun modu. Bu turnuva ayrıca gelecekteki Madden yarışmaları için bu formatla neler yapabileceğimizi görmek için de iyi bir fırsat.”



Etkinlikte yer alacak isimler arasında ‘Dockery’, Tommy ‘YoBoyPIZZA’ Forster, Kristopher London ve Erin Ashley Simon yer alıyor.