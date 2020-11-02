EA Motive, yanlışlıkla yeni oyunlarını paylaştı

Eldeki bilgiler küçük ayrıntılar sunsa da yeni bir Star Wars aksiyon oyununun yukarıda bahsedilen stüdyoda ve muhtemelen PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için geliştirilmekte olduğunu doğruluyor.

EA Motive’in yeni bir yazılımcı iş ilanı yayınlamasıyla iş tanımında bir Star Wars oyunun ismi geçmesi üzerine hayranlar soluklarını tuttu.

Takımın yaklaşan bir Star Wars aksiyon oyununa hemen çalışmalara başlayacağı belirtiliyor.

Tüm bu söylentilere dair ne EA’den ne de EA Motive’den herhangi bir açıklama gelmedi. Söylenti ve bilgi sızıntıları söz konusu olduğunda EA genelde yorum yapmamayı tercih ettiği için herhangi bir açıklama da beklenmiyor.