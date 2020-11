EA FIFA’nın, Zlatan Ibrahimovic’i oyunda lisanssız olarak bulundurduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda EA’in başı pek çok hukuksal konuda dertte. Özellikle Amerika ve Hollanda’da kumar yasaları yüzünden büyük zarara giren firmanın zararı, önlem almadığı takdirde artacak.

EA FIFA ile ilgili bir başka yasal ihlal iddiası da ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic’ten geldi. Kendi ismi ve yüzünün oyunda bulunduğu bilgisine sahip olmadığını ve ne FIFA’ya ne de Fifpro’ya böyle bir şey için izin vermediğini söyledi. Sosyal medya üstünden yaptığı açıklamalardan konudan rahatsız olduğunu açıkça belirten futbolcunun yasal işlem başlatıp başlatmayacağı bilinmiyor. Ancak paylaşımının sonunda ‘Araştırma yapmanın vakti geldi’ ifadesi, kimileri tarafından yasal işlem başlatacağı yönünde yorumlandı.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me