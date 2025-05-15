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Dzeko'ya Serie A'dan iki kulüp talip oldu! Fenerbahçe'yle sözleşmesi ay sonunda bitiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Dzekoya Serie Adan iki kulüp talip oldu Fenerbahçeyle sözleşmesi ay sonunda bitiyor
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 15:57

Fenerbahçe'yle henüz sözleşme uzatmayan ve ay sonunda serbest kalacak olan Boşnak golcü Edin Dzeko'ya İtalya Serie A'dan iki kulüp talip oldu.

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Fenerbahçe'yle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko'nun futbolu bırakmaya niyeti yok.

En az 2 yıl daha futbola devam etmek isteyen tecrübeli forvete sarı-lacivertli kulüpten henüz sözleşme uzatma teklifi yapılmadı.

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Tuttomercatoweb'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde ismi Fiorentina ile anılan Dzeko'ya 'Mor Menekşeler'den şimdilik bir teklif yapılmış değil.

Yedek forvet arayışında olan Roma, daha önce 6 sezon başarıyla kulüpte forma giyen Boşnak golcüyü gündemine almış durumda.

Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Cesc Fabregas yönetimindeki Como da Dzeko'yla ilgilenen bir diğer kulüp. Takıma liderlik yapacak ve gençlere yardımcı olabilecek bir hücumcu arayan mavi-beyazlı kulüpte Dzeko transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

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Daha önce 6 sezon Roma'da 2 sezon da Inter'de olmak üzere toplam 8 yılını İtalya'da geçiren Dzeko'nun ülkeye dönüşe sıcak baktığı belirtiliyor.

Dzekoya Serie Adan iki kulüp talip oldu Fenerbahçeyle sözleşmesi ay sonunda bitiyor

DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 25 gol - 10 asistlik performans sergileyen Edin Dzeko, bu sezon sarı-lacivertli takımda 51 maça çıktı ve 20 gol atıp 8 de asist üretti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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