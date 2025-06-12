Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! Maaşı şaşırttı

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Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko’nun geleceği belli oluyor.

39 yaşındaki golcü için ilk transfer haberi Hırvat ekibi Hajduk Split’ten gelmişti. Sonrasında İtalya’dan Bologna teklif yapmıştı.

Corriere dello Sport haberine göre, Bologna, Dzeko ile yıllık 1.5 Milyon Euro'dan 1+1 yıllık anlaşma sağlamak üzere.

Dzeko, Fenerbahçe'de 4.2 milyon euro kazanıyordu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 99 kez forma giyen tecrübeli yıldız bu maçlarda 46 kez gol atarken 18 kez de asist yaptı.