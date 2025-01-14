Dzeko’nun hareketi kırmızı kart değil ama 2 penaltı atlandı

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Kayserispor-Fenerbahçe maçında bariz hatalar yapan Direnç Tonusluoğlu ile Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasındaki net penaltı pozisyonunda Halil Umut Meler’i çağırmayan ve Fenerbahçe-Sivasspor maçında atılan nizami golü, Djiku’nun doğal konumdaki koluna çarpan top nedeniyle iptal ettirmek için Kadir Sağlam’ı monitöre davet eden Sarper Barış Saka’nın ‘kör göze parmak sokarcasına’ dünkü maça atanması gerçekten trajik ve bir o kadar da komik olmuş! İlk 45 dakikada hakemi zorlayacak bir pozisyon olması. Gerek Konyaspor gerekse Fenerbahçe oyunu ve oynamayı düşününce Direnç Tonusluoğlu’nun işi kolaylaştı. Bu yarıda bir tek akılda kalan pozisyon, Fenerbahçe’nin ikinci golünden önceki korner mi, aut mu tartışması idi. İkinci devredeki pozisyonlara gelince...

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KAZARA RAKİBİNİN AYAĞINA BASIYOR

· 54. dakikada Edin Dzeko-Uğurcan Yazğılı mücadelesinde Fenerbahçeli futbolcu, rakibini görmüyor. Uğurcan daha önce topa vuruyor. Edin Dzeko bu arada hiç rakibine bakmıyor ve görmüyor, topa vurmak istiyor. O ayak bir yere inecek, dolayısıyla kazara rakibinin ayağının üstüne iniyor. Üstelik topuğu yerde. Bu pozisyon kırmızı kart olmaz.

KOSTİC RAKİBİNİ İTİYOR MU, TARTIŞILIR

· 66. dakikada hakem, “Kostic faul yaptı” diyerek düdük çaldığı pozisyonda eğer faul vermeseydi, Fenerbahçe lehine penaltı olurdu. Zira top Konyasporlu futbolcunun doğal pozisyonda olmayan koluna geliyor. Kostic şeklen iki elini koymuş ama rakibini itiyor mu tartışılır. Bence net itme yok. Hakem faul düdüğü çalınca VAR da karışamadı.

TADİC’E FAUL VAR MI, YOK MU?

· 67. dakikada Fenerbahçeli Filip Kostic, kendi ceza alanındaki bir hava topu mücadelesinde elini ve kolunu kural dışı kullanıyor. Kural olarak bu tür pozisyonlarda penaltı verildiğini gördük. Fakat öncesinde Tadic’e yapılan bir müdahale tek açıdan ekrana geldi. Karışık bir pozisyon. Ama açılar faul olmadığını gösteriyor. Sonradan farklı bir açı çıkar mı bilemem...

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