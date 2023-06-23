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Dzeko varsa kupa da var! Fenerbahçe'nin yeni golcüsünün ilginç istatistiği...

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#Fenerbahçe#Dzeko#Transfer
Dzeko varsa kupa da var Fenerbahçenin yeni golcüsünün ilginç istatistiği...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Edin Dzeko’nun başarılarla dolu kariyerinde ilginç bir istatistiği bulunuyor.

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37 yaşındaki golcü bugüne kadar oynadığı kulüplerde toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Ancak bunların içinde özellikle üç tanesinin hem kendisi hem de formasını giydiği kulüpler için anlamı büyük.

GOL KRALLIĞINI TAÇLANDIRDI

Almanya’da 1945 yılında kurulan Wolfsburg tarihinde tek şampiyonluğunu Edin Dzeko’nun takımda forma giydiği 2008-09 sezonunda yaşadı. Bosnalı yıldız 22 golle hem takımın tarihe geçen şampiyonluğunda baş rolde yer aldı hem de sezonu gol kralı olarak tamamladı.

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MANCHESTER CITY ŞANSSIZLIĞI KIRDI

İngiltere’de en son şampiyonluğunu 1967-68’de elde eden Manchester City, Ocak 2010’da takıma katılan Dzeko’nun 2. sezonunda 44 yıllık özlemi bitirdi. Bosnalı yıldız 14 golle takıma katkı verirken düşme hattındaki QPR karşısında takım 2-1 gerideyken attığı golle hem skoru eşitledi hem de takımı ateşledi. Uzatmada da Agüero şampiyonluğu getiren golü attı.

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Dzeko, Manchester City’de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıkları QPR maçında yaşananları şu sözlerle ifade etmişti:

Mancini, beni oyuna soktu. 90+2. dakikada attığım golle durum 2-2 oldu. Kenarda sevinirken, Mancini sadece küfür ediyordu. Sahaya geri dönüp bir gol daha istiyordu. PlayStation’da bile 90+1’de 2-1 gerideyseniz, maçı çeviremezsiniz. Bitmiştik.

İmkansızı denemeliydik. 2-3 dakika daha vardı, belki hala ölmemişizdir umuduyla takıma ‘Haydi’ diye bağırmaya başladım ve orta sahaya koştum.

90+4’te Sergio Agüeroooo! Bunu nasıl başardık bilmiyorum ama kesinlikle orada bize hayatta kalma şansı veren biri vardı.

INTER'E DE İMZASINI ATTI

İnter, İtalya Süper Kupası’nda 10 yıllık özlemi Edin Dzeko’lu kadroyla sonlandırırken mavi siyahlı takım 10 yıl sonra son 16’yı gördüğü Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon finale kadar çıktı.

Dzeko varsa kupa da var Fenerbahçenin yeni golcüsünün ilginç istatistiği...

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#Fenerbahçe#Dzeko#Transfer

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