Dzanan Musa resmen Anadolu Efes'te! Fenerbahçe Beko derken...

Cedevita Zagreb altyapısında yetişen ve 2018 yılında Brooklyn Nets tarafından draft edilen 21 yaşındaki basketbolcu Dzanan Musa, Anadolu Efes'e 2,5 yıllık imza attı.

Avrupa basınında, Dzanan Musa ile Fenerbahçe Beko'nun da ilgilendiği belirtilmişti.

Dzanan Musa, 2018/18 NBA sezonunda 9 maça çıkmış ve 2.1 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Musa geçen sezon ise 40 maçta forma giyip 4.8 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 2.06 boyundaki Dzanan Musa, kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında görev yapıyor.

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