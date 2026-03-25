Dybala sürprizi! Türk kulübünün transfer teklifini duyurdular

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 00:26

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Dybala'nın Türkiye'den resmi transfer teklifi aldığını duyurdu.

Paulo Dybala sahalara dönüş için gün sayarken, geleceğiyle ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Dizinden geçirdiği menisküs ameliyatının ardından yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldız, bu süreçte kariyerinin son büyük kontratı için seçenekleri değerlendiriyor.

İtalya basınına yansıyan haberlere göre, Dybala’nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Jorge Antun şu sıralar Roma’da bulunuyor. Antun, yıldız futbolcunun evine giderek hem kısa süre önce dünyaya gelen kızı Gia’yı ziyaret ettiği hem de iki önemli teklifi masaya koyduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Dybala için en dikkat çeken tekliflerden biri Türkiye’den geldi. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi beklenen bir İstanbul kulübünün, Arjantinli yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 6 milyon euro + bonuslar içeren bir paket sunduğu ifade edildi. Bu rakamların, oyuncunun Roma’da kazandığı seviyeye oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Boca Juniors da Dybala’yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak Arjantin temsilcisinin, ekonomik açıdan Türkiye’den gelen teklif seviyesine çıkmasının zor olduğu vurgulanıyor.

ROMA SESSİZ

Dybala’nın sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması, belirsizliği artırıyor. Roma cephesinin henüz oyuncu tarafıyla herhangi bir temas kurmaması dikkat çekerken, yeni sözleşme ihtimali de şimdilik rafa kalkmış durumda.

Arjantinli yıldızın önünde iki seçenek bulunuyor: Ülkesine dönerek kariyerine Boca Juniors formasıyla devam etmek ya da Avrupa’da kalıp Türkiye’de yeni bir maceraya atılmak. Özellikle İstanbul kulüplerinin son yıllarda Serie A’dan birçok yıldızı kadrosuna katması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor.

AİLE KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Dybala’nın partneri Oriana Sabatini ile birlikte, yeni doğan kızlarını Arjantin’de büyütme fikrine sıcak baktığı biliniyor. Ancak yıldız futbolcunun hala Avrupa futbolunda rekabet edebileceğine inanması, karar sürecini karmaşık hale getiriyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın da Dybala için girişimde bulunduğu ve menajer ekibinin İstanbul’a geldiği hatırlatılırken, bu yaz transfer döneminde dosyanın yeniden açılması mümkün görünüyor.

 

