AA
Son Güncelleme:
Dwight Hardy, OGM Ormanspor'dan ayrıldı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Dwight Hardy'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı OGM Ormanspor'a transfer olan 34 yaşındaki skorer oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.
Hardy, bu sezon ligde 12 maçta forma giyip 9,1 sayı ortalaması yakaladı.
İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle