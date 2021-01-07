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GeriBasketbol Dwight Hardy, OGM Ormanspor'dan ayrıldı!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Dwight Hardy, OGM Ormanspor'dan ayrıldı!

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Dwight Hardy, OGM Ormanspor'dan ayrıldı!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Dwight Hardy'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı OGM Ormanspor'a transfer olan 34 yaşındaki skorer oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.

Hardy, bu sezon ligde 12 maçta forma giyip 9,1 sayı ortalaması yakaladı.

Dwight Hardy, OGM Ormanspordan ayrıldı

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