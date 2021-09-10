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GeriFutbol Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi Türk futbolunu yasa boğdu... Galatasaray camiasının önemli isimleri Duygun hocayı anlattı
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi Türk futbolunu yasa boğdu... Galatasaray camiasının önemli isimleri Duygun hocayı anlattı

Uğur Yapıcı
Uğur Yapıcı
uyapici@hurriyet.com.tr
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Uğur Yapıcı
Uğur Yapıcı
uyapici@hurriyet.com.tr
Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi Türk futbolunu yasa boğdu... Galatasaray camiasının önemli isimleri Duygun hocayı anlattı

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat 84 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunda kısa sürede önemli hizmetler yapan Yarsuvat'ı birlikte mesai yaptığı Galatasaray camiasının önemli isimlerine sorduk.

Türk futbol Duygun hocasını kaybetti... Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Duygun Yarsuvat, o dönem seçilmiş en yaşlı başkan olarak da tarihe geçiyordu.

Spor Arena olarak Duygun hocayı Galatasaray camiasının önemli isimlerine sorduk. Birlikte mesai yaptığı arkadaşları Duygun Yarsuvat'ı böyle anlattı:

EŞREF HAMAMCIOĞLU: ÇOK BÜYÜK GALATASARAYLIYDI

Duygun Yarsuvat hepimizin ağabeyi, başkanı, rektörümüzdü. Bizim için çok önemli birisiydi. Benim dostum ve avukatımdı. Her canlı ölümü tadacaktır ama her ölüm gibi bu da erken oldu. Galatasaray’a çok şey vermişti. Son zamanlarda maalesef sosyal medyanın etkisiyle kendisi hakkında farklı algılar yaratıldı ama çok büyük Galatasaraylıydı. En zor zamanlarda kulüp ve divan başkanlığı yapmıştır. Sadece Galatasaray’da değil, Türkiye’nin geçirdiği en zor zamanlarda hukuk mücadelesi vermiştir. Ergenekon’da, Balyoz’da taraf olmuştur. Çok ama çok üzgünüm.

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Duygun Yarsuvatın hayatını kaybetmesi sonrası akıllara geldi Galatasaraydaki başkanlık dönemi...
Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesi sonrası akıllara geldi! Galatasaray'daki başkanlık dönemi...

DURSUN ÖZBEK: SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİM VAR AMA KONUŞAMIYORUM

Duygun Yarsuvat benim liseden ağabeyimdi. 2014 yılındaki seçimlerde beni yönetime davet eden oydu. Kendisi Galatasaray camiasına mal olmuş çok önemli bir kişilikti. Beraber çok başarılı bir dönem geçirdik. O dönem benden tekrar seçime hazırlanmamı da istemişti. Her zaman Duygun ağabeyin desteğini ve gücünü yanımızda hissettik. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Söyleyecek çok şeyim var ama konuşamıyorum. Galatasaray büyük bir değerini kaybetti.

URAL AKÜZÜM: ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM

Duygun ağabey çok değerli birisiydi. Galatasaraylılık duruşunu en iyi gösterenlerden, çok kıymetli bir insanı kaybettik. Bizim hukuk fakültesinden hem ağabeyimiz hem de hocamızdı. Galatasaray’da onunla beraber görev yapmaktan şeref duydum ve ondan çok şey öğrenmiştim. Çok üzgünüm.

 

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Uğur Yapıcı
Uğur Yapıcı
uyapici@hurriyet.com.tr
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