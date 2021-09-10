Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi Türk futbolunu yasa boğdu... Galatasaray camiasının önemli isimleri Duygun hocayı anlattı

Türk futbol Duygun hocasını kaybetti... Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Duygun Yarsuvat, o dönem seçilmiş en yaşlı başkan olarak da tarihe geçiyordu.

Spor Arena olarak Duygun hocayı Galatasaray camiasının önemli isimlerine sorduk. Birlikte mesai yaptığı arkadaşları Duygun Yarsuvat'ı böyle anlattı:



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Duygun Yarsuvat hepimizin ağabeyi, başkanı, rektörümüzdü. Bizim için çok önemli birisiydi. Benim dostum ve avukatımdı. Her canlı ölümü tadacaktır ama her ölüm gibi bu da erken oldu. Galatasaray’a çok şey vermişti. Son zamanlarda maalesef sosyal medyanın etkisiyle kendisi hakkında farklı algılar yaratıldı ama çok büyük Galatasaraylıydı. En zor zamanlarda kulüp ve divan başkanlığı yapmıştır. Sadece Galatasaray’da değil, Türkiye’nin geçirdiği en zor zamanlarda hukuk mücadelesi vermiştir. Ergenekon’da, Balyoz’da taraf olmuştur. Çok ama çok üzgünüm.

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Duygun Yarsuvat benim liseden ağabeyimdi. 2014 yılındaki seçimlerde beni yönetime davet eden oydu. Kendisi Galatasaray camiasına mal olmuş çok önemli bir kişilikti. Beraber çok başarılı bir dönem geçirdik. O dönem benden tekrar seçime hazırlanmamı da istemişti. Her zaman Duygun ağabeyin desteğini ve gücünü yanımızda hissettik. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Söyleyecek çok şeyim var ama konuşamıyorum. Galatasaray büyük bir değerini kaybetti.

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Duygun ağabey çok değerli birisiydi. Galatasaraylılık duruşunu en iyi gösterenlerden, çok kıymetli bir insanı kaybettik. Bizim hukuk fakültesinden hem ağabeyimiz hem de hocamızdı. Galatasaray’da onunla beraber görev yapmaktan şeref duydum ve ondan çok şey öğrenmiştim. Çok üzgünüm.