Düsseldorf'un Bundesliga'da Hoffenheim'ı konuk ettiği son iki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Hoffenheim, Bundesliga tarihinde Düsseldorf'u deplasmanda mağlup edemedi (1B 1M).

Bundesliga'da oynadığı son maçı 5-0 kaybeden Düsseldorf (vs Bayern), daha önceki dört maçta sadece dört gol yemişti.

Düsseldorf, 1986/87'nin (77) ardından Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu yaşıyor (58).

Bundesliga'da iki maçtır kazanan Hoffenheim, daha önceki yedi karşılaşmada galibiyet alamamıştı (3B 4M).

Bu sezon Bundesliga'da yedek oyunculardan 10 gol bulan Hoffenheim, daha önce bir sezonun tamamında bu şekilde en fazla 11 gol atmıştı.

Düsseldorf Hoffenheim maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Düsseldorf Hoffenheim maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com'dan ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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