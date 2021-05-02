Düşme hattının kaderi Fenerbahçe’nin elinde

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin ligin son 4 haftasında oynayacağı karşılaşmalarda alacağı sonuçlar hem zirveyi hem de düşme hattını şekillendirecek. Zira sarı lacivertliler bu maçların 3’ünü küme düşme bölgesinde yer alan takımlarla yapacak. Fenerbahçe bu süreçte ilk maçını yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. 37 puanla 19. sırada yer alan mavi beyazlı ekip, 3 karşılaşması kaldığı için puan kaybına kesinlikle tahammülü yok. 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak rakip ise, 38 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan MKE Ankaragücü.

İLK YARIDA 10 PUAN ALMIŞTI

Sarı lacivertli takım, başkentte oynayacağı Ankaragücü maçından 3 gün sonra, 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve ilk 5’i hedefleyen Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Sezonun son karşılaşması, ligde kalma savaşı veren bir başka ekip HES Kablo Kayserispor ile Ülker Stadı’nda. Son 4 maçta 12 puan hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında bu takımlarla oynadığı maçlarda HES Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u aynı skorla 3-0, MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup ederken Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış ve 10 puan toplamıştı.

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