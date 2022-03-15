Düşler Tiyatrosu'nda DEV MAÇ! United, Atleti'ye karşı 1-1'in rövanşında ve iddaa'da öne çıkan...

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MANCHESTER UNITED

İspanya'da Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldıktan sonra Watford'a gol atamayan, derbide Manchester City'den 4 yiyen Manchester United; son olarak Tottenham karşısında oldukça zorlanmıştı ancak Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yapması 3 puanı getirmişti.

Luke Shaw dışında takımda göze çarpan eksik yok. Scott McTominay ve Edinson Cavani maç kadrosunda olacak.

Koronavirüs karantinası sona eren Bruno Fernandes de son antrenmanda takımla birlikte çalıştı; ilk 11'de olmasa bile yedek kulübesindeki yerini alacaktır.

TD Ralf Rangnick'in Ronaldo'yu hücum merkezine koyup arkasına "Sancho, Rashford & Pogba" dizmesi muhtemel...

İspanyol kaynaklar kanatlardan birinin Anthony Elange olabileceğini yazmış. Stoperde "Raphael Varane & Harry Maguire" görev yapacak. Beklerde Alex Telles ile Diogo Dalot...

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ATLETICO MADRID

Atletico Madrid ise 1-1 biten ilk maç sonrası İspanya La Liga'da hiç fire vermedi, 3 maçta topladığı 9 puanla kendini ilk 4 içine attı.

Sime Vrsaljko, Thomas Lemar, Matheus Cunha ve Daniel Wass sakatlıkları; Yannick Carrasco cezası nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Geoffrey Kondogbia ve Mario Hermoso takımla birlikte Manchester'a geldi, durumları maç saati netleşecek.

TD Diego Simeone'nin ilk maçta olduğu gibi Joao Felix ve Angel Correa ile maça başlaması, Antoine Griezmann ve gerekirse Luis Suarez'i kenardan oyuna monte etmesi bekleniyor.

Vrsaljko'nun yokluğunda Marcos Llorente sağa geçecek, ilk maçta forma giymeyen Koke orta alandaki yerini alacak. Kondogbia yetişmezse Koke'nin yanında Rodrigo De Paul izleyeceğiz.

Savunma üçlüsünden ikisi, Stefan Savic ve Reinildo Mandava kesin gibi... Son forma ya Felipe'nin, ya da Jose Gimenez'in olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın son 5 resmi maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Atletico Madrid'in son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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%32'lik kesim ilk maça kıyasla ilk 11'inde birçok değişiklik olan Atletico Madrid karşısında Kırmızı Şeytanlar'ı galibiyete yakın görüyor...

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Atletico Madrid'in 22 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in Portekiz Genç Takımı ile attığı goller! İzleyelim...

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