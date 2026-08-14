Dusan Vlahovic'ten imza töreninden taraftara şampiyonluk mesajı: 'Hazır mısınız? Başlıyoruz!'

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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katılırken, Sırp yıldız ve Adalı açıklamalarda bulundu.

İşte imza töreninden öne çıkan açıklamalar:

SERDAL ADALI: KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK FUTBOLCULARI ALIR GELİRİM

"Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaşımız'a kazandırdık. Bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine hoş geldin diyorum.

Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik.

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Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaşımız'ın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik.

Beşiktaşımızı ve ülkemizi, Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize canı yürekten inanıyorum. Pazar akşamı burada sezon açacağız. Yepyeni bir sezona yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamleleri Beşiktaş'ın başarısı için yapıyoruz. Çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız, ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Takımımız halen uyum süreci geçiriyor. Sizlerden oyuncularımız adına zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum."

DUSAN VLAHOVIC: HER ŞEYİMİ, YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM

"Çok mutluyum ve Beşiktaş'ta olduğum için çok gururluyum.

Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Havalimanınızdaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler. Şimdiden söyleyeyim, sizin için her şeyimi, yüzde yüzümü vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum. Burada olduğum için çok gururluyum. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici bir şey. Sizin sevginizle, desteğinizle her şeyimi vereceğim. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım.

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"HAZIR MISNIZ? BAŞLIYORUZ!"

Dusan Vlahovic: Hepinize bir soru sormak istiyorum şu an, hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız?

Beşiktaş tribünleri: "Evet."

Dusan Vlahovic: "Başlıyoruz."