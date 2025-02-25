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Dusan Vlahovic’ten Fenerbahçe’ye transfer cevabı

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#Duşan Vlahovic#Fenerbahçe#Transfer
Dusan Vlahovic’ten Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 12:33

Fenerbahçe’nin gelecek sezon transfer listesinde yer alan Juventuslu Dusan Vlahovic, geleceğine ilişkin kararını verdi. İtalyan gazetesi Tuttosport, gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

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Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu bilinen Juventus’un Sırp golcüsü Vlahovic’e ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan Tuttomercato’nun manşetlere taşıdığı haberde, Fenerbahçe’nin Vlahovic’e olan ilgisinden bahsedildi.

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TRANSFER KARARINI VERDİ

Haberin başlığında, “Vlahovic’ten Mou ve Giuntoli’ye ret” ifadesi kullanılırken, sarı lacivertlilerin golcü futbolcunun maddi taleplerini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Vlahovic’in, gelecek sezon Premier Lig’de oynamak istediği ve Juventus yönetimiyle de anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

Dusan Vlahovic’ten Fenerbahçe’ye transfer cevabı


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#Duşan Vlahovic#Fenerbahçe#Transfer

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