Dusan Vlahovic’ten Fenerbahçe’ye transfer cevabı

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Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu bilinen Juventus’un Sırp golcüsü Vlahovic’e ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan Tuttomercato’nun manşetlere taşıdığı haberde, Fenerbahçe’nin Vlahovic’e olan ilgisinden bahsedildi.
TRANSFER KARARINI VERDİ
Haberin başlığında, “Vlahovic’ten Mou ve Giuntoli’ye ret” ifadesi kullanılırken, sarı lacivertlilerin golcü futbolcunun maddi taleplerini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.
Öte yandan Vlahovic’in, gelecek sezon Premier Lig’de oynamak istediği ve Juventus yönetimiyle de anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.