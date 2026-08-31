Dusan Vlahovic'ten Fenerbahçe derbisi yorumu: 'Her şeyi yapacağız!'

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Çorum FK'yı Süper Lig'in 3. haftasında evinde 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, Olaitan ve Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

SALİH ÖZCAN: BEN ARKAYI HER ZAMAN SÜPÜRÜRÜM

"Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fener ile önemli maç olacak. Bu duruşla, o maçı da almayı düşünüyoruz.

Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız."

OLAITAN: "FENERBAHÇE DERBİSİNİ BEKLİYORUZ"

"Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz.

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Avrupa'da hocamız değişiklikler yaptı. Kupa maçları, Avrupa maçları olacak. Rotasyon benim için normal. Bu değişiklikler olduğunda, neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz, 3 puan almak istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz, derbiyi bekliyoruz."

VLAHOVIC: FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPICAZ

"Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden geleni yapacağım.

Orkun Kökçü olmasaydı, belki de güç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi, bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık, pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız."