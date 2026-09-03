Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş itirafı! 'Hayal bile edemezdim'

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Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, Mozzart Sport'a açıklamlarda bulundu. Vlahovic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

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"UMARIM HER ŞEY YOLUNDA GİDER"

Dusan, yeni kulübün, şehir ve bu kesinlikle büyüleyici şehir hakkındaki ilk izlenimlerini anlatır mısın? Burada nispeten kısa bir süredir bulunuyorsun, ne kadarını görme fırsatın oldu?

"İzlenimlerim harika. Hem deneyimim hem de havaalanında, ardından da statta gördüğüm karşılamalar açısından... Çok memnunum, çok mutluyum. Şehir konusunda ise henüz çok fazla yer görme fırsatım olmadı. Otelden antrenmana ya da antrenman tesisinden stada giderken gördüklerimle sınırlı kaldı. Ancak gördüklerim gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten şehir hakkında konuşmaya gerek yok; burası ciddi anlamda büyük bir şehir, bir metropol. Umarım her şey yolunda gider."

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"TARAFTARLARDA BÖYLESİNE BÜYÜK BİR COŞKU VE MUTLULUK YARATABİLECEĞİMİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Beşiktaş'a gelişinin ardından gördüğün karşılamayla ilgili izlenimlerin neler? Diğer ülkelerde havaalanında binlerce kişinin, statta ise birkaç bin taraftarın bir oyuncuyu karşılaması pek alışılmış bir durum değil.

"Evet, alışılmış bir durum değil ve benim için... oldukça şaşırtıcıydı. Şaşırtıcı derken, taraftarlarda böylesine büyük bir coşku ve mutluluk yaratabileceğimi hayal bile edemezdim. Bunun için çok mutluyum. Ateşli olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi büyük bir tutkuyla yaşadıklarını biliyordum ancak bu denli büyük bir ilgi beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyor. Kulüpleri, oyuncuları onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey ve gerçekten muhteşemdi."

"BENİM YAPMAM GEREKEN ÇALIŞMAK"

Bu durum üzerinde belirli bir baskı da oluşturuyor mu? Senden çok büyük beklentiler var, belki de şu anda Beşiktaş'taki tüm oyuncular arasındaki en büyük beklenti senin üzerinde.

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"Elbette oluşturuyor ancak ben küçük yaştan beri bu baskıyla yaşamaya alışığım. Benden her zaman en iyisi bekleniyor ve söylediğim gibi buna alışkınım. Benim yapmam gereken çalışmak, teknik direktörü dinlemek, kendimi mümkün olduğunca takıma adamak ve tabii ki sahada elimden geldiğince katkı sağlamak. Her şey takımın hizmetinde olacak ve takım her zaman ilk sırada yer alacak."

Beşiktaş'a gelmeden, teklifi kabul etmeden önce burada daha önce forma giymiş oyuncularımızdan herhangi biriyle konuştun mu? Adem Ljajic veya Dusko Tosic ile?

"Hayır, açıkçası konuşmadım. Onlarla herhangi bir iletişimim olmadı, görüşmedik."

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"HEDEFİM VE AMACIM BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMAK"

Beşiktaş'a gelişinden neler bekliyorsun? Planların ve hedeflerin neler?

"Her zaman en yüksek hedeflere sahibim. Daima en büyük hedeflerin peşinden koşuyorum. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Birini unutmamak lazım ama bence bu üç takım ve biz, şampiyonluğun en büyük adaylarıyız. Kesinlikle kolay olmayacak ancak benim hedefim ve amacım Beşiktaş ile şampiyon olmak."

"BENCE SON YILLARDA LİG ÇOK DAHA ÜST BİR SEVİYEYE ÇIKTI"

Türkiye ligini ne kadar tanıyorsun? Görünüşe göre lig son yıllarda giderek daha fazla ilerliyor, daha fazla yatırım yapılıyor, daha iyi oyuncular geliyor ve daha büyük isimler transfer oluyor.

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"Ligi tanıyorum. İzledim, takip ettim, diğer her şeyi takip ettiğim gibi. Elbette daha önce de iyi oyuncular geliyordu ancak bence son yıllarda lig çok daha üst bir seviyeye çıktı. Dört ciddi takım var. Diğer maçların kolay olduğu düşünülse de kesinlikle öyle değil. Diğer takımlarda da oldukça iyi oyuncular var. Kolay bir lig değil."

"SİYAH-BEYAZLI RENKLER İÇİNDE OLMAYA DEVAM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Kulüp renkleri de teklifi kabul etmende etkili oldu mu? Partizan vardı, Juventus vardı, Fiorentina bu seriyi biraz bozdu...

"Renklerin etkisi olmadı. Biz profesyoneliz, işimizi yapıyoruz ancak elbette siyah-beyazlı renkler içinde olmaya devam ettiğim için mutluyum. Küçük yaştan beri Partizan taraftarıyım ancak profesyonelim. Başka renkler de olabilirdi, önemli olan benim mutlu olmam."

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"BENİ TRANSFER EDEBİLMEK İÇİN ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Dusan, Beşiktaş'a gelmende ne etkili oldu? Genellikle aldığın müthiş sözleşmeden bahsediliyor. Ancak bunun dışında da mutlaka başka etkenler vardı?

"Elbette vardı. Öncelikle beni transfer etmek için gösterdikleri istek. Bütün yaz boyunca benimle iletişim kurmaya çalıştılar, beni transfer edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü genel olarak hayatta seni en çok isteyen yere gitmen gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Başkanı ve sportif direktör İstanbul'dan Belgrad'a geldiler, yedi-on gün boyunca burada kaldılar ve görüşmeler yaptık. Dolayısıyla her şeyden önce onların isteği, hırsı ve projesi etkili oldu. Ve tabii ki teknik direktör. Onu çok iyi tanıyorum, Fiorentina'da birlikte çalıştık. Hatta belki de en önemli etken buydu."

Bu yaz tam olarak neler yaşandığına dair biraz bilgi verebilir misin? Yaz transfer dönemi uzun sürdü ve Juventus'tan ayrılacağın yönündeki haberler çok daha önceden başlamıştı. Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, neredeyse Avrupa'nın önde gelen tüm kulüplerinin isimleri gündeme geldi. Bize neler anlatabilirsin, tüm bunların ne kadarı doğruydu?

"Birçok kulüple çok sayıda görüşme yaptım. Serbest oyuncu olduğum için bunun olması kaçınılmazdı. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse, nabız yoklamaya veya beni transfer etmeye çalıştı. Daha önce de söylediğim gibi birçok kulüple görüştüm ancak daha önce bahsettiğim nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı tercih ettim ve benim için mesele böyle sonuçlandı.

Transfer dönemi canlı bir süreç. Bir gün bir şey olurken ertesi gün tamamen farklı bir şey yaşanabiliyor. Gerçekten her gün birçok şey oluyor. Uzun süre düşündüm, oldukça sabırlı davrandım ve sonunda bu dönemde kariyerim için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Zaman gösterecek ancak ben böyle olduğuna inanıyorum."

"ŞU ANDA ODAĞIM BEŞİKTAŞ"

Daha önce saydığım kulüplerle herhangi bir temas oldu mu?

"Bu konuda konuşmak istemiyorum. Şu anda odağım Beşiktaş. Beşiktaş oyuncusuyum ve bir an önce formuma kavuşup takımın mümkün olan en iyi sonuçları almasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."