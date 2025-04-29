Dusan Vlahovic'in maaş talebi dudak uçuklattı! Fenerbahçe'den öyle bir rakam istedi ki...

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İsmi hem sezon başında hem de ara transfer dönemi ve sonrasında Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYEBİLİR"

İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebilir. Ancak transferin önünde bundan daha büyük bir engel var, o da Sırp golcünün maaş talebi.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTEDİ!

Juventus'la 1 yıl sözleşmesi kalan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı kulüpte bu sezon net 10 milyon Euro gelecek sezon ise net 12 milyon Euro maaş kazanacak.

Sırp golcünün maaş yükünden kurtulmak isteyen Juventus'un bonservis konusunda indirime gitmeye hazır olduğu ancak Vlahovic'in Barcelona'da ya da Premier Lig'de bir kulüpte forma giymek istediği için ilk etapta Fenerbahçe'ye soğuk baktığı ve bu nedenle daha yüksek taleplerde bulunduğu belirtiliyor.

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İtalyan gazeteci Gianni Balzarini'nin iddiasına göre; Dusan Vlahovic cephesi Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yıllık 20 milyon Euro net maaş talep etti.

VLAHOVIC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 38 MAÇTA 19 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Vlahovic, 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı.