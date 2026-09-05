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Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi! 26 yıl sonra başardı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Fenerbahçe
Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi 26 yıl sonra başardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 22:11

Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında kaydettiği golle 11’de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

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İLK YABANCI OLDU

Dusan Vlahovic, Opta verilerine göre, 2000/01'den bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçta dört gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Hyeon-gyu Oh’a bıraktı.

 

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#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Fenerbahçe

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