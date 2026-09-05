Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi! 26 yıl sonra başardı

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

İLK YABANCI OLDU

Dusan Vlahovic, Opta verilerine göre, 2000/01'den bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçta dört gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Hyeon-gyu Oh’a bıraktı.