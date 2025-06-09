Dusan Tadic’ten ters köşe! Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve vedasının ardından ülkesine dönen Sırp yıldız Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hatırlanacağı üzere yıldız oyuncu Fenerbahçe yönetimince, tartışmalı bir şekilde veda edilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, son maçta oynamamalarının sebebinin Dzeko ile ortaklaşa aldığı karar olarak açıklamıştı.

Sırp yıldızın Fenerbahçe’den sonraki durağının Ajax olması bekleniyordu.

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TERS KÖŞE YAPTI

Hollanda basınında yer alan habere göre Tadic, henüz Ajax ile resmi sözleşme imzalamadı.

Bununla beraber oyuncunun AEK, Olimpiakos ve Panathinaikos’a önerildiği kaydedildi.

Öte yandan Sırp yıldızla ülkesinin takımlarından Partizan da kendisiyle ilgileniyor.

Hollanda basınında yer alan haberde Tadic'e Hollanda, Belçika ve Suudi Arabistan’da da tekliflerin gelebileceği belirtildi.