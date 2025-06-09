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Dusan Tadic’ten ters köşe! Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic
Dusan Tadic’ten ters köşe Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 16:52

Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve ülkesine dönen Sırp yıldız Dusan Tadic’e dair Hollanda’da sürpriz bir transfer gelişmesine yer verildi.

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve vedasının ardından ülkesine dönen Sırp yıldız Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hatırlanacağı üzere yıldız oyuncu Fenerbahçe yönetimince, tartışmalı bir şekilde veda edilmişti.

Dusan Tadic’ten ters köşe Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti

Yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, son maçta oynamamalarının sebebinin Dzeko ile ortaklaşa aldığı karar olarak açıklamıştı.

Sırp yıldızın Fenerbahçe’den sonraki durağının Ajax olması bekleniyordu.

Dusan Tadic’ten ters köşe Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti

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TERS KÖŞE YAPTI

Hollanda basınında yer alan habere göre Tadic, henüz Ajax ile resmi sözleşme imzalamadı.

Bununla beraber oyuncunun AEK, Olimpiakos ve Panathinaikos’a önerildiği kaydedildi.

Dusan Tadic’ten ters köşe Fenerbahçe’den ayrılırken söz kesmişti

Öte yandan Sırp yıldızla ülkesinin takımlarından Partizan da kendisiyle ilgileniyor.

Hollanda basınında yer alan haberde Tadic'e Hollanda, Belçika ve Suudi Arabistan’da da tekliflerin gelebileceği belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic

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